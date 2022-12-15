С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178061 владимирца.

Во Владимирской области 15 декабря выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Петушинском, Вязниковском и Юрьев-Польском, 4 - в Ковровском, 3 - в Александровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178061 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49444 заболевших во Владимире, 21036 - в Ковровском районе и 19234 - в округе Муром.