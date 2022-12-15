Об этом рассказал губернатор, отвечая на вопрос о том, когда в регионе наладится работа поликлиник.

Во Владимирской области дефицит медиков достиг 3000 человек. Об этом рассказал губернатор, отвечая на вопрос о том, когда в регионе наладится работа поликлиник.«Не хватает более 2000 специалистов среднего звена и порядка 1000 врачей. Система здравоохранения находится в сложном положении по всей стране, и пандемия это показала. За 2022 год уволилось 390 докторов, а поступило на работу 415», - добавил Александр Авдеев.Он также напомнил о мерах поддержки медиков. По программе «Земский доктор» можно получить 1,5 млн рублей. Ещё 2 млн рублей предусмотрены при трудоустройстве врачам выездных бригад скорой помощи. С 2015 года более 500 человек воспользовались льготой на ипотеку.«Будем растить свои кадры. В следующем году откроем во Владимире филиал ПИМУ. Соглашение с ВУЗом уже подписано», - резюмировал он.