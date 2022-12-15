Во Владимирской области ФСБ разоблачен подозреваемый в присвоении 19 миллионов рублей. Управлением...

Во Владимирской области ФСБ разоблачен подозреваемый в присвоении 19 миллионов рублей.Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 39-летнего руководителя ООО «Гранум».Он подозревается в причастности к хищению денежных средств АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, фигурант в августе 2020 года заключил с ООО «УПХ Ставровское» договор аренды движимого и недвижимого имущества, которое находилось в залоге у АО «Россельхозбанк». После этого, обвиняемый, в нарушение договорных обязательств, продал часть арендованного у ООО «УПХ Ставровское» залогового имущества.И 19 000 000 рублей, обязательные к перечислению в адрес АО «Россельхозбанк», присвоил.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО ОМВД по Собинскому району в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/