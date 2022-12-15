Во Владимирской области мужчина нанес собутыльнику смертельные удары ножом. Завершено рассмотрение...

Во Владимирской области мужчина нанес собутыльнику смертельные удары ножом.Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Селивановского района, который в ходе распития спиртных напитков, сначала умышленно нанес своей сожительнице удар ножом в область задней поверхности шеи. А затем умышленно, с целью убийства, нанес своему знакомому не менее 4 ударов в область шеи. Что повлекло смерть потерпевшего на месте происшествия.С учетом ранее вынесенного в отношении него приговора от 26.09.2022г., окончательное наказание подсудимому назначено в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила Объединенная пресс- служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Селивановским судом частично удовлетворены исковые требования сестры погибшего, с виновного взыскана компенсация имущественного ущерба, а также компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.