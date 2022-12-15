Во Владимирской области мужчина оплачивал покупки найденной им чужой банковской картой. 44-летний...

Во Владимирской области мужчина оплачивал покупки найденной им чужой банковской картой.44-летний жителя Коврова обвиняется в краже, совершенной с банковского счета. В октябре в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о списании с ее пропавшей карточки. Ранее судимый подозреваемый был установлен полицейскими в результате оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фигурант сознался, что нашёл карту возле одного из супермаркетов и в этот же день 10 раз воспользовался ею для оплаты своих покупок. Его уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/