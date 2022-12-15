С 1 января 2023 года во Владимирской области на 3,3% увеличится прожиточный минимум. С первого дня нового года он составит 13 944 на душу населения. Губернатор Александр Авдеев подписал

С 1 января 2023 года во Владимирской области на 3,3% увеличится прожиточный минимум. С первого дня нового года он составит 13 944 на душу населения. Губернатор Александр Авдеев подписал постановление. По сравнению с размером прожиточного минимума на 1 июня 2022 года он вырастет на 443 рубля. К слову, для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в