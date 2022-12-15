Причина - ледяные дожди и снегопады.

Во Владимирской области на пике отключения электроэнергии без света оставались порядка 14 тысяч человек. В ходе прямой линии Александру Авдееву поступил видеовопрос об перебоях с электричеством от жителя села Мошок Судогодского района.«Из-за непогоды в последние дни вопрос остро стал для многих территорий. С утра 14 декабря во Владимирской области были отказы на четырёх подстанциях. Это коснулось около тысячи жителей, в основном Судогодского, Ковровского и Гороховецкого районов. По каждой заявке выезжают аварийные бригады. К вечеру аварии удалось ликвидировать, отключённых потребителей нет. На пике отключений в этом сезоне оставались 14 тысяч жителей», - ответил глава региона.Он добавил, что после многочисленных аварий зимы 2021/2022 более 480 км голых проводов заменили на СИП. Расширено 940 га просек – почти в 23 раза больше, чем за три предыдущих года. Количество аварийных отключений из-за непогоды сократилось в шесть раз.«Чтобы меньше зависеть от капризов погоды, будем продолжать модернизировать и укреплять электросетевое хозяйство. Энергетики продолжат замену трансформаторов, голых проводов на СИП, старых опор на новые, расчистку просек», - резюмировал губернатор.Напомним, что в прошлом году отключения фиксировались в 1000 населенных пунктов у почти 100 тысяч человек.