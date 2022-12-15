По данным департамента труда и занятости населения, во Владимире средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей.

Во Владимирской области наблюдается дефицит швей, водителей и слесарей. По данным департамента труда и занятости населения, во Владимире средняя зарплата превышает 50 тысяч рублей.Как рассказал директор ведомства Андрей Григорьев, наибольшее количество вакансий открыто на обрабатывающих производствах (46%). Большой спрос на швей, операторов различных специальностей, слесарей, водителей, врачей, педагогов, госслужащих, военных и менеджеров.По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года зарплата во Владимирской области выросла на 16,6%.Больше всех получают сотрудники финансовой, страховой, научной и информационной сферы, а также рабочие обрабатывающих производств.