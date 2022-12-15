Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на прямой линии 14 декабря ответил на вопрос о том, как регион планирует встречать Новый год 2023. «Особо никаких ограничений нет. Просто

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на прямой линии 14 декабря ответил на вопрос о том, как регион планирует встречать Новый год 2023. «Особо никаких ограничений нет. Просто сделаем это более экономно. Дополнительные средства на салюты и массовые мероприятия тратиться не будут. Но улицы, конечно же, должны быть украшены, и настроение праздника должно быть и у