Во Владимирской области объявлен сбор новогодних подарков для бойцов Региональный штаб...

Во Владимирской области объявлен сбор новогодних подарков для бойцовРегиональный штаб Общероссийского Народного Фронта объявил о сборе новогодних подарков для владимирских бойцов. Сладкий груз доставят на передовую.Внести свой вклад может любой житель Владимирской области. Приносить свои презенты можно в штаб ОНФ по адресу: Электроприборовский проезд, дом 2а, офис 218. По словам общественников, бойцы будут рады сладостям: шоколаду, конфетам, чаю, кофе. Также востребованы термобелье, тёплые носки, консервы. Напомним, представители регионального штаба Народного Фронта недавно вернулись из зоны специальной военной операции. Они посетили полевой госпиталь. Такие поездки, по словам общественников, станут регулярными.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта во Владимирской области:- Они говорят: когда мы достаём паёк, первое, что мы оттуда достаём, это шоколадка. Сладкое, кофе. Это то, что они хотят там всегда. То, что их согревает и напоминает им дом, поэтому мы обязательно всем нашим ребятам - военнослужащим, мобилизованным, контрактникам, добровольцам - привезём новогодние подарки. Не только от ОНФ - от всей Владимирской области, поэтому приносите в наш региональный штаб.