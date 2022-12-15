В Гусь-Хрустальном сегодня откроют интерактивный Музей граненого стакана. Вниманию посетителей...

В Гусь-Хрустальном сегодня откроют интерактивный Музей граненого стакана.Вниманию посетителей предстанет целая коллекция стеклянных экспонатов разных времен. В основном - фондовых, но есть среди прочих и раритетные стаканы, и посуда оригинального дизайна, которые в дар музею передали жители города и сотрудники стекольных предприятий. Гусь-Хрустальный - родина граненого стакана. По уточненным данным первый образец был выпущен здесь в середине тридцатых годов прошлого столетия.