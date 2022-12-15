В ближайшие сутки во Владимире ожидается облачная погода, до обеда будет идти снег. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимире ожидается облачная погода, до обеда будет идти снег.Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ближайшей ночью -4…-6, днём от 3 до 5 градусов мороза. В пятницу вечером и в ночь на субботу температура может опуститься до — 12 градусов.16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.