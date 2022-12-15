Во Владимирской области растет число госпитализаций детей, заболевших гриппом и ОРВИ Во...

Во Владимирской области растет число госпитализаций детей, заболевших гриппом и ОРВИВо Владимирской области значительно увеличилось число госпитализаций детей в возрасте от четырех до восьми лет с диагнозами грипп и ОРВИ. Облздрав составил резервные схемы маршрутизации маленьких пациентов. При необходимости ребят из Владимира и Мурома могут разместить в стационаре Гусь-Хрустального.В регионе полностью закрыты на карантин два детских сада и три школы. Эпидемия набирает обороты. Ситуация заметно лучше, чем в соседних областях. Но массовый грипп придёт к нам примерно через три недели. Медики рекомендуют использовать это время, чтобы вакцинироваться. Как отметил на совещании замгубернатора, среди заболевших гриппом привитых пациентов - менее одного процента.