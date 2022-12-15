Спрос на квалифицированных специалистов в 4 раза превышает предложение. А вот число безработных упало. На сегодняшний день было зарегистрировано 4186 безработных, количество вакансий же

Спрос на квалифицированных специалистов в 4 раза превышает предложение. А вот число безработных упало. На сегодняшний день было зарегистрировано 4186 безработных, количество вакансий же составило 16090. Как сообщили в Департаменте труда и занятости населения, с начала года было трудоустроено уже 17984 человека. Больше всего новых работников ждут обрабатывающие предприятия. Посчитали и среднемесячную заработную плату в