Во Владимирской области прошел предпоказ комедии Непослушник 2 В широкий прокат сегодня выходит...

Во Владимирской области прошел предпоказ комедии "Непослушник 2"В широкий прокат сегодня выходит долгожданное продолжение комедии "Непослушник". В центе сюжета второй части вновь полюбившиеся зрителю герои - непутевый блогер Димонстр и мудрый отец Анатолий. Первыми картину увидели жители Коврова, на предпоказе побывал и наш корреспондент Александр Сыпченко.- Не удивляйтесь, пришлось остричь и побрить, думали, интубировать придется. Благословите, батюшка!Тернистый путь непослушника Димонстра к Богу продолжается. Однако его шутки и инфантильное поведение, как и прежде, доставляют герою немало проблем. Из-за сильного нервного потрясения его наставник отец Анатолий не узнает своих близких, и только решительность главного героя картины может ему помочь. Димонстр реконструирует самые яркие события из жизни священника, чтобы вернуть ему память.Виктор Хориняк, актер:- Конечно, это история совершенных ошибок и неутомимого желания исправить эти ошибки, наверное, это и есть, другими словами, взросление.Если действие первого фильма разворачивается в одном из монастырей Ивановской области, то второй фильм получился куда более зрелищным и масштабным. В нем и красивые декорации, и сложные спецэффекты. Невероятные приключения героев в космосе и покорение горных вершин никого не оставят равнодушными.- Топ-топ, здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавина одна за одной, и за камнепадом ревет камнепад.Первые зрители признаются, что по-настоящему переживали за всех героев картины, уверенность непослушника в возможность исцеления своего наставника вселяет оптимизм и надежду на счастливый конец.Евгения, зритель:- Очень понравился, такой жизненный. Наверное, воспоминания, он помог и себя нашел.Марина, зритель:- Прекрасная игра актеров, интересный сюжет, суперское кино, нужно прийти и посмотреть самим.Выбирать необходимые типажи режиссеру долго не пришлось. В “Непослушнике 2” зрители увидят всех основных героев - Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов и Таисия Вилкова. К команде актеров присоединились Гоша Куценко и Маргарита Аброськина.Владимир Котт, режиссер фильма:- Тут вопрос команды, вдруг возникла кинокоманда, и нам захотелось продолжения, вот и вся история. Когда мы снимали, в этот раз было ощущение праздника, то есть понимаете, когда все знакомы, это было замечательно.Над второй лентой создатели работали полгода. Основная часть съемок прошла летом. Чтобы попасть в новогодний прокат, всей команде “Непослушника 2” пришлось выложиться на максимум.Александр Сыпченко:- Первая часть "Непослушника" стала настоящим хитом. Фильм посмотрело более миллиона человек, а кассовые сборы превысили 300 миллионов рублей. Прокатная судьба второй картины обещает быть не менее успешной.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”