Во Владимирской области виновник ДТП выплатит миллион рублей вдове за гибель ее мужа. В октябре...

Во Владимирской области виновник ДТП выплатит миллион рублей вдове за гибель ее мужа.В октябре 2020 года муж, с которым заявительница прожила более полувека, скончался по вине водителя автомобиля «Renault Logan» от полученных травм на месте происшествия.Приговором Кольчугинского городского суда от 10 сентября 2021 года ответчик уже был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Двигаясь Кольчугина во Владимир он избрал скорость движения, которая не соответствовала имеющимся дорожным и метеорологическим условиям. И допустил выезд на обочину с последующим заносом автомобиля на встречную полосу движения. Где и столкнулся с автомобилем, которым управлял потерпевший.Новым судом был учтен характер нравственных страданий потерявшей близкого человека женщины. Для которой муж был опорой и поддержкой. В итоге с виновника ДТП в счет компенсации морального вреда взыскан 1 000 000 рублей. Плюс судебные расходы в размере 21 000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/