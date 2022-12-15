Во Владимирской области за сутки в 80 ДТП пострадало 10 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции за...

Во Владимирской области за сутки в 80 ДТП пострадало 10 человек.Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Владимирской области зарегистрировано более 80 ДТП, в 5 из которых пострадали в общей сложности 10 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Накануне около 15 часов 40 на 82 км автодороги «Владимир-Арзамас-Муром» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.По предварительной информации, 40-летняя водитель «Хонды», следуя в сторону Владимира, ушла в занос и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер». Она, её 32-летняя пассажирка, а также 68-летнняя пассажирка «Лэнд Ровера» получили различные травмы.Также вчера в Петушинском районе столкнулись сразу семь автомобилей.По предварительной информации, водитель большегруза «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Он столкнулся с «Хондой» и «Ладой», что запустило цепную реакцию других столкновений.Напомним, что 13 декабря во Владимирской области произошло ДТП с автобусом, в котором пострадало 25, человек. В том,числе, трое детей. пострадавшими.Фото пресс-службы УМВД и ГУ МЧС по Владимирской области.