Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в кратчайшие сроки сформировать общее правовое поле с новыми регионами России. Работу необходимо завершить в следующем году, заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в кратчайшие сроки сформировать общее правовое поле с новыми регионами России. Работу необходимо завершить в следующем году, заявил он."Для нас приоритет в работе — формирование правового поля в регионах, ставших субъектами Российской Федерации", – сказал Володин в ходе пленарного заседания 15 декабря.Спикер напомнил, что по Крыму и Севастополю эта работа заняла порядка пяти лет. Интегрировать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в правовое поле РФ необходимо в следующем году, подчеркнул он.В августе 2022 года председатель ГД посетил ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и руководством парламента. Он отметил, что более 70 депутатов Госдумы работают на постоянной основе в Донбассе.В июле Володин вместе с депутатами посетил Луганскую республику и встретился с членами Народного совета ЛНР.Вопросы интеграции республик в правовое поле РФ и в ходе визита главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева в город Бердянск Запорожской области.