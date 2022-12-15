Сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Владимирской области более 80 ДТП за сутки на 15 декабря. По данным пресс-службы полиции, в них пострадали 10 человек. Серьезное затруднение в движении

Сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Владимирской области более 80 ДТП за сутки на 15 декабря. По данным пресс-службы полиции, в них пострадали 10 человек. Серьезное затруднение в движении вызвало произошедшее 14 декабря в Петушинском районе столкновение семи автомобилей. По предварительной информации, водитель большегруза «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля столкнулся с «Хонда»