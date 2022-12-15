56% опрошенных компаний Российского союза промышленников и предпринимателей нуждаются в профессиональных рабочих, констатировал РБК.

56% опрошенных компаний Российского союза промышленников и предпринимателей нуждаются в профессиональных рабочих, констатировал .По факту бизнес не может до конца укомплектовать штат, независимо от ситуации на рынке — будь то расцвет экономики или кризис. Впрочем, это давно уже не новость. Сказываются демография, длительное падение престижа рабочих профессий (когда каждый первый стремился в юристы или финансисты) и несоответствие учебных программ вузов тому, что от специалистов ждали на производствах. Итог — невероятная конкуренция за квалифицированных специалистов: от технологов и инженеров до пекарей и сварщиков.Редкие и ценныеБольше всего от кадрового дефицита страдает основа любой экономики - промышленность. Именно поэтому топ-менеджеры крупных заводов в России едва ли не первыми начали поднимать тему возврата престижа работы на производстве и сотрудничества с вузами ради корректировки учебных программ в соответствии с пожеланиями работодателей.Хорошие директора давно не жалеют денег на инвестиции в кадры — в зарплаты, в расширенный соцпакет, в собственные проекты подготовки специалистов. И это именно их заслуга, что некоторые позиции «в цехах» на современных предприятиях сейчас часто оплачиваются гораздо лучше ставок административного персонала, потому что ценность оператора современной линии или, к примеру, хорошего пекаря априори выше любого офисного сотрудника.Главные кандидатыНо подготовка этого драгоценного персонала — история долгая и дорогая. Именно поэтому она имеет смысл только при большой доле уверенности, что человек оправдает эти инвестиции работой в команде предприятия многие годы, стараясь не подводить, профессионально расти и делиться собственным опытом с новичками. Иными словами, самые перспективные инвестиции всегда - в кадры в возрасте 20-30 лет. То есть в людей, у которых много сил, карьерных амбиций и планов на будущее. Но! Именно молодые и сильные в случае ЧС — главные кандидаты на мобилизацию. Что, кстати, очень правильно — защищать Родину, если она в опасности, должны все её совершеннолетние граждане до одного, независимо от статуса, пола и возраста, но, конечно, сильные и подготовленные мужчины априори сделают это лучше других.На вес золотаНо вот в чём дело — даже самым сильным защитникам Родины нужны ресурсы: кроме оружия, техники, боеприпасов и т. п., это снаряжение, медицинские препараты, продукты питания... И всё это не падает с неба! Это нужно сначала произвести в нужном количестве и хорошего качества. По факту в случае сложной ситуации даже в тылу — по сути – идёт в своем роде мобилизация, когда каждый квалифицированный специалист — на вес золота. Потому что инженера, например, невозможно подготовить за месяц или даже за год. Как, кстати, и учёного на современном фармпроизводстве, и пекаря на технологичном хлебокомбинате... А если их вдруг не станет?Сделать выводы...Частичная мобилизация октября-2022 была необходима стране. Но она закончилась, успев обнажить проблемы. Главный вопрос сейчас в том, сможем ли мы — все вместе - сделать нужные выводы и решить их? Обновить базы данных резервистов, большинство из которых до мобилизации даже не подозревали, что они обязаны были подавать сведения в военкоматы о своем семейном статусе, наличии детей, состоянии здоровья и т. п. Заранее заключить договора о срочных (в случае необходимости) поставках сырья из мобрезерва для стратегически важных производств. Законодательно оформить квоты на бронь квалифицированных специалистов, потому что без этого некоторые стратегические производства в случае военного положения могут лишиться до трети, а то и до половины своих сотрудников — и просто встанут, не имея возможности обеспечить выполнение мобилизационного задания... А если это поставки бронетехники? Медпрепаратов? Сгущёнки, тушёнки или продукта номер один - хлеба?Быть готовымБезусловно, для всех взрослых, здоровых, сильных и порядочных мужчин выполнение их гражданского и воинского долга - обязательная история. Настоящая святая обязанность. Родина у нас одна, и другой нет и не будет. Мы не можем не любить её и не защищать. Но заботиться о ней мы должны максимально эффективно. Например, если человек на своем рабочем месте - гениальный инженер или, скажем, прекрасный пекарь, которого некем заменить, а на фронте он же способен только копать окопы (условно), то не лучше ли оставить его там, где от него больше пользы? И для предприятия, и для тех, у кого нормальная военная квалификация и имеются нужные навыки? Это — серьёзная тема для размышления. Потому что именно сейчас необходимо предусмотреть все варианты развития событий и подготовиться к каждому.