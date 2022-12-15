СМИ сообщают, что Тимур Юнусов, более известный как Тимати, задолжал строителям немалую сумму.

СМИ сообщают, что Тимур Юнусов, более известный как Тимати, задолжал строителям немалую сумму.Среди имущества Тимати немало объектов недвижимости, в том числе коммерческой. Артист-бизнесмен, владеющий и клубами, и ресторанами, и прочими заведениями, нередко обращается за помощью к организациям, которые занимаются ремонтом и отделкой. После очередной сделки одна из таких компаний обратилась в Мещанский районный суд с иском к Юнусову.Как сообщает StarHit, организация, которая занималась на объектах Тимати демонтажно-монтажными, ремонтными и отделочными работами, требует взыскать с бизнесмена сумму в размере семи миллионов рублей. 2,4 миллиона – это задолженность, а 4,4 миллиона – неустойка. Все дело в том, что Юнусов заплатил строителям за работу лишь частично.Сам Тимати пока никак не комментирует тот факт, что его ждут в суде. Впрочем, вряд ли эта проблема станет головной болью для артиста-богача. Как отмечает издание, стоимость каждого автомобиля известно бизнесмена больше, чем сумма, которую пытаются с него вытрясти. Но нельзя сказать, что это не огромные деньги. Напротив, сумма все равно достаточно внушительная.Кстати, летом Тимати судился с партнерами по бизнесу, которых заподозрил в махинациях. Якобы те скрывали от него часть прибыли в "Блэк Стар Фудс". Дело артист проиграл.