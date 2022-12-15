В Селивановском районе суд приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за убийство родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. По данным следствия, в

В Селивановском районе суд приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии за убийство родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 августа родственники выпивали спиртное. На почве ревности между ними возник конфликт, его смогли урегулировать. Когда женщины разошлись спать, обвиняемый воткнул одной из