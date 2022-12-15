Жителю Судогды за хранение конопли в гараже грозит до 10 лет лишения свободы. На официальном сайте...

Жителю Судогды за хранение конопли в гараже грозит до 10 лет лишения свободы.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере).Выяснилось, что житель Судогды незаконно приобрел в неизвестном месте, а затем «хранил в чердачном помещении гаража - более 130 грамм частей растений рода конопля».Уголовное дело было направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com