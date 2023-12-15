Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане, имеющие водительские удостоверения любой категории, получают право управлять снегоходами в туристических зонах.

Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане, имеющие водительские удостоверения любой категории, получают право управлять снегоходами в туристических зонах. Об этом в своём рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«В зимний туристический сезон многие базы отдыха и глэмпинги предлагают в прокат снегоходы. Но вот воспользоваться услугой раньше могли лишь граждане с правами тракториста-машиниста. По мнению многих, это устаревший барьер, существенно ограничивающий развитие индустрии внутреннего туризма», - написал Алексей Говырин.Депутат отмечает, что подобных поправок давно ждали в регионах, где активно развивается туризм. Владимирская область – не исключение. Так, вопрос об управлении снегоходами в очередной раз был поднят предпринимателями на инвестиционном конгрессе в Суздале. Принятые Госдумой изменения не только помогают малому и среднему бизнесу, но и дают россиянам возможность для более активного и насыщенного зимнего отдыха.