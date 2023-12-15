Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФсоставил рейтинг, целью которого является внедрение успешных практикприменения искусственного интеллекта во всех российских регионах.

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФсоставил рейтинг, целью которого является внедрение успешных практикприменения искусственного интеллекта во всех российских регионах.«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тыс. звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с результатами исследования «Индекс интеллектуальной зрелости».В области экологии и строительства искусственный интеллект контролируетгрузовики, определяя наличие строительного мусора и нарушения правил,добавил Воробьев.Эта технология позволила выписать штрафы на сумму почти 100 миллионоврублей, подытожил он.Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов по применениюискусственного интеллекта. При этом уже 11 из них запущены в этом году.Отметим, что еще семь проектов по внедрению искусственного интеллекта вПодмосковье находятся в стадии активной разработки.