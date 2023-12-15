Во Владимире продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему. С её помощью планируют оптимизировать автомобильные потоки на дорогах города, чтобы транспорт ходил лучше, а ДТП

Во Владимире продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему. С её помощью планируют оптимизировать автомобильные потоки на дорогах города, чтобы транспорт ходил лучше, а ДТП было меньше. Как этого добиться, мы спросили в региональном «Центре безопасности дорожного движения». Из ответа «Центра безопасности дорожного движения Владимирской области» Улучшение транспортной ситуации на дорогах областного центра будет достигаться за счёт