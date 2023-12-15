Обрушившийся на центральную часть России циклон «Ваня» добавил забот коммунальным службам Владимира.

Обрушившийся на центральную часть России циклон «Ваня» добавил забот коммунальным службам Владимира. В пятницу, 15 декабря, в столице региона идёт обильный снегопад, и все службы трудятся в усиленном режиме. Об этом в своём рассказал глава города Дмитрий Наумов.«В первую очередь убираем центральные улицы, по которым ходит общественный транспорт, и подъезды к социальным объектам», - написал чиновник.Кроме того, дворники продолжают расчищать остановки и пешеходные переходы. Убранный снег вывозят в места временного складирования.Городские власти просят жителей и гостей Владимира не создавать помех спецтехнике, а в случае непредвиденных ситуаций звонить по номеру горячей линии управления ЖКХ – 53-26-30.