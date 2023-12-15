Признали банкротом, что дальше? Неделю назад Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу фирмы «Интерстрой Плюс». Её возглавляет Игорь Другов. Дело рассматривалось по

Признали банкротом, что дальше? Неделю назад Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу фирмы «Интерстрой Плюс». Её возглавляет Игорь Другов. Дело рассматривалось по заявлению Фонда развития территорий и Минстроя области. По сути сейчас дольщики находятся в «режиме ожидания», пока по-прежнему без квартир и компенсаций. В отчаянии многодетная мама Оксана Кокуркина, которая никак не может