Григорий Лепс вместе с московскими единороссами поздравил с наступающим Новым годом участников СВО в военном госпитале.

Григорий Лепс вместе с московскими единороссами поздравил с наступающим Новым годом участников СВО в военном госпитале. Народный артист выступил перед ранеными бойцами с концертом.В течение месяца волонтёры Единой России центра столицы упаковывали тысячу новогодних подарков для участников СВО. Сегодня вместе с народным артистом России Григорием Лепсом их вручили раненым бойцам в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка.Артист выступил с концертной программой для раненых и медперсонала, что стало для всех приятным сюрпризом, а также прошел по палатам, пообщался с бойцами и поздравил с наступающими праздниками.С наступающим Новым годом всех! Для ребят в госпитале сегодня выступали благодаря Единой России ЦАО, огромное спасибо, что организовали такой замечательный день, – поблагодарил артист.Напомним, московские единороссы с начала специальной военной операции поддерживают участников СВО в столичных госпиталях, оказывают помощь и поддержку бойцам и членам их семей. Поддержка участников спецоперации – часть гуманитарной миссии партии и одно из важнейших направлений народной программы Единой России.