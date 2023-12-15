В столице выпало более половины месячной нормы осадков.

В столице выпало более половины месячной нормы осадков.С вечера четверга на Москву обрушился мощный снегопад. В отдельных районах снежный покров вырос от 18 до 23 сантиметров."Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада", – сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем .С вечера 14 декабря проведено несколько сплошных механизированных прометаний проезжей части и тротуатров. Очередной цикл работ начался 15 декабря в 15:00.Непрерывно идет вывоз снега с улично-дорожной сети и придомовых территорий. На улицах работает снегоуборочная техника.Комплекс городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня 15 декабря от снега и наледи почистят скатные крыши многоквартирных домов, фасады зданий и воронки водостоков.Водителей попросили быть внимательными на дороге, а пешеходов – не заходить за ограждения в зонах работ.В течение всего дня синоптики ожидают облачную погоду, сильный снег и до минус пяти градусов. Предполагается, что снегопад продлится еще минимум сутки. На дорогах прогнозируются девятибалльные пробки.