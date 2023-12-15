Купила товар, попросила расплатиться переводом, показала чек об оплате, но деньги не пришли – продавцы и владельцы магазинов рассказывают одну и ту же историю о даме, которая решила

Купила товар, попросила расплатиться переводом, показала чек об оплате, но деньги не пришли – продавцы и владельцы магазинов рассказывают одну и ту же историю о даме, которая решила воспользоваться их товарами или услугами бесплатно. Люди жалуются, что повелись на обман. Чек об оплате был похож на настоящий, вот только деньги так и не пришли. Из