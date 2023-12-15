Для любителей природы установили интерактивные стенды.

Для любителей природы установили интерактивные стенды.Москва – современный многомиллионный мегаполис, однако на территории столицы располагаются огромные площади природных зон. Разумеется, власти города активно работают над развитием парков, чтобы жители всех районах могли прийти туда и отдохнуть от городской суеты, заняться спортом и изучить природу.Особое внимание уделяется созданию экоплощадок, их количество постоянно растет. Очередная прогулочная тропа организована на Воробьевых горах. Она расположилась в средней части Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр.Сама аллея тянется на примерно 500 метров от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу. В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта уточнили, что если свернуть вправо по ходу движения, то можно попасть на экоплощаду, посвященную заказнику "Воробьевы горы"."Свернув с аллеи, попадаешь на своеобразную экскурсию и одновременно квест: где зимуют летучие мыши, куда мигрируют птицы, кто в каком домике живет? Обо всем этом можно узнать, пройдя по периметру и изучив стенды и таблички", – отметили в ведомстве.Чтобы не запечатывать почву и обеспечить необходимую прочность, специалистам для организации экоплощадки понадобилось около 200 свай. Для удобства и взрослых, и детей они установили перилла с деревянными накладками на разных уровнях.Кроме того, для любителей природы оборудовали интерактивные стенды: два круглыми окошками и два с поворотными элементами. Таблички с яркими изображениями позволят посетителям лучше узнать о краснокнижных обитателях Воробьевых гор.Протяженность экоплощадки — 55 метров, площадь — 104 квадратных метра. Она ведет к лестничному спуску к набережной. По ходу движения установлены лавочки, чтобы гости заказника могли отдохнуть и полюбоваться животными и птицами."Рядом с экоплощадкой обустроили домики для разных птиц — скворцов, мухоловок, синиц, даже сов, а также для белок и летучих мышей. Они выполнены из дерева, напоминают привычные скворечники, но для разных обитателей предусмотрены соответствующие "входные группы", – добавили в пресс-службе.