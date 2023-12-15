Такую познавательную прогулку запустил Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Новогодняя экскурсия по вечернему Владимиру обойдётся в 550 рублей. Такую познавательную прогулку запустил Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Пешие туры будут интересны как для гостей, так и для жителей города, заявляют представители ВСМЗ. На поле зрения экскурсанта окажутся главные достопримечательности – Успенский и Дмитриевский соборы, Театральная площадь, Золотые Ворота. А экскурсовод расскажет о том, какое раньше было освещение в городе и о старинной работе фонарщика.Стартуют прогулки с 25 января и продолжатся до 7 января (кроме 31 декабря и 1 января). Полная стоимость – 550 рублей, льготный – 350, а дети до семи лет – бесплатно. Билеты – Большая Московская, 58.