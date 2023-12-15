Об этом сообщили в сообществе областной детской клинической больницы.

Опасную быстрорастущую опухоль нашли врачи у 15-летнего владимирца. Полный диагноз – юношеская ангиофиброма основания черепа. Об этом сообщили в сообществе Областной детской клинической больницы.Не так давно он пришёл с жалобами на затруднённое дыхание через нос и обильное носовое кровотечение. Тогда медики отправили мальчика в Федеральный центр имени Рогачёва. Там ему сделали операцию, на данный момент он долечивается в нашей детской больнице.Эта опухоль мало того, что представляет сильную опасность для жизни человека, так ещё быстро растёт. Сама по себе доброкачественная, встречается у подростков 9-19 лет.