Информацию об этом подтвердила районная администрация.

Во Владимирской области появились посвященные фильму «Золотой телёнок» арт-объекты. Информацию об этом подтвердила районная администрация.Так, например, после съёмок в 60-х годах прошлого века на улицах Юрьев-Польского установлен маленький гусь из бронзы. Работы по устройству велись с весны этого года.Позже на местном фонаре появились бронзовый шарф и шапка Остапа Бендера. Потом, к галерее достопримечательностей присоединилась гиря. Кроме этого, на улицах появилось граффити, посвященное фильму.