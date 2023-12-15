Суд признал мотоциклиста из Вязниковского района виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения и смерти человека по неосторожности.

Суд признал мотоциклиста из Вязниковского района виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения и смерти человека по неосторожности. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в мае текущего года. Осуждённый был пьян и ехал на мотоцикле из Коврова в направлении деревни Глебово. В коляске транспортного средства сидел приятель вязниковца.Водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Фольксваген Пассат». Во время ДТП пассажир мотоцикла получил тяжёлые раны и умер на месте. В прокуратуре отмечают, что и байкер, и его знакомый были без шлемов.Вязниковского мотоциклиста приговорили к 6 годам заключения в колонии-поселении и на 2 года и 10 месяцев лишили водительских прав.