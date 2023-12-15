Неблагоприятные погодные условия, метель и снегопад привели к большому количеству ДТП на улицах столицы 33-го региона.

Неблагоприятные погодные условия, метель и снегопад привели к большому количеству ДТП на улицах столицы 33-го региона. Так, сегодня, 15 декабря, правоохранители зарегистрировали во Владимире 9 аварий. Об этом рассказала УМВД России по области.Дорожные аварии произошли утром, в период с 7.00 до 9.00. Сотрудники ГИБДД призывают водителей к бдительности и неукоснительному соблюдению ПДД.«Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, рекомендуем владельцам транспортных средств не отправляться без острой необходимости в дальние поездки», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.