Из-за этого погибли 4 человека, один серьезно пострадал. Статистику предоставили в МЧС. Напомним, недавно из-за неисправности печного дымохода погибла женщина. Пожар произошел в деревне

Из-за этого погибли 4 человека, один серьезно пострадал. Статистику предоставили в МЧС. Напомним, недавно из-за неисправности печного дымохода погибла женщина. Пожар произошел в деревне Конино Собинского района. Хозяйка почувствовала запах дыма, вывела семью на улицу, а сама вернулась в дом за документами, откуда уже, к сожалению, обратно не вернулась. Сотрудники тревожного ведомства регулярно проводят рейды