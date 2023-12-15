В проект вложат около 10 миллиардов рублей.

В проект вложат около 10 миллиардов рублей.На месте устаревшего стадиона "Фили" на Большой Филевской улице построят спортивную арену на пять тысяч зрителей, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что работы будут идти за счет инвестора.Арена предназначена для соревнований по гандболу, единоборствам и игровым видам спорта. Также там будут проходить спортивные сборы и развлекательные мероприятия.Площадь спортивной арены составит 40 тысяч квадратных метров. Будет создано свыше 60 рабочих мест.Ранее мэр Москвы осмотрел ход строительства спортивного комплекса "Ника" в районе Текстильщики. По словам Собянина, полноценные занятия начнутся уже в начале 2024 года. В трехэтажном здании площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудовали плавательный бассейн, волейбольный и тренажерный залы, медицинский блок, конференц-центр и кафе.С 2011 года в рамках программы "Спорт Москвы" в столице построили более 190 спортивных объектов. В начале 2023 года ввели в эксплуатацию 16 спортивных центров, включая ледовый дворец "Кристалл", дворец спорта "Некрасовка", физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" во Внукове и другие.