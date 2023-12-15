Ранее «АиФ» рассказывал, как вечером 13 декабря на регулируемом перекрёстке улиц Ватутина и Чкалова в Коврове случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ и машины «Мерседес».
Ранее , как вечером 13 декабря на регулируемом перекрёстке улиц Ватутина и Чкалова в Коврове случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ и машины «Мерседес». Теперь стали известны подробности аварии.
Как сообщила УМВД России по Владимирской области, правоохранители предварительно установили, что водитель автобуса, «выполняя манёвр поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил преимущество в движении автомобилю». В результате ДТП медпомощь понадобилась водителям двух транспортных средств, а также четырём пассажирам автобуса и пассажиру иномарки.
В настоящий момент проводится административное расследование.