Ранее «АиФ» рассказывал, как вечером 13 декабря на регулируемом перекрёстке улиц Ватутина и Чкалова в Коврове случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ и машины «Мерседес».

Ранее , как вечером 13 декабря на регулируемом перекрёстке улиц Ватутина и Чкалова в Коврове случилось ДТП с участием автобуса ПАЗ и машины «Мерседес». Теперь стали известны подробности аварии.Как сообщила УМВД России по Владимирской области, правоохранители предварительно установили, что водитель автобуса, «выполняя манёвр поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил преимущество в движении автомобилю». В результате ДТП медпомощь понадобилась водителям двух транспортных средств, а также четырём пассажирам автобуса и пассажиру иномарки.В настоящий момент проводится административное расследование.