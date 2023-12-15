Водителя из Вязников признали виновным у нарушении ПДД в состоянии опьянения и гибели человека.

Водителя из Вязников признали виновным у нарушении ПДД в состоянии опьянения и гибели человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия случилась в августе 2023 года. Осуждённый был пьян, не имел водительских прав, но поздним вечером решил сесть за руль отечественной легковушки, у которой была повреждена тормозная система.На трассе М-7 машина попала в ДТП. Мужчина разговаривал по телефону и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В салоне в момент аварии находились три пассажира. Один из них погиб.Вязниковца приговорили к 5 годам и 2 месяцам заключения в колонии-поселении и запретили 2 года и 6 месяцев управлять транспортными средствами.