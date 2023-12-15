От Владимира до Казани проезд для легковушки будет стоить 3082 рубля, рассказали “Шестому каналу” в Автодоре. Стоимость проезда по платной трассе М-12 обсудили 14 декабря на прямой линии с

От Владимира до Казани проезд для легковушки будет стоить 3082 рубля, рассказали “Шестому каналу” в Автодоре. Стоимость проезда по платной трассе М-12 обсудили 14 декабря на прямой линии с Президентом. Житель Москвы Сергей посчитал, что по текущим тарифам проезд до Казани выйдет около 6 тысяч рублей. Мужчина задал вопрос Владимиру Путину: нельзя ли как-то снизить