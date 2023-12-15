Новые арт-объекты появились на Советской площади. Жители гордятся тем, что кинокартину снимали именно в их городе. Некоторые даже участвовали в массовке. На память о важном для города

Новые арт-объекты появились на Советской площади. Жители гордятся тем, что кинокартину снимали именно в их городе. Некоторые даже участвовали в массовке. На память о важном для города событии, в центре Юрьев-Польского установили несколько арт-объектов. Среди них – бронзовый гусь, с которым бежал Паниковский, шапка и шарф Остапа Бендера (они расположились на фонарном столбе), а также