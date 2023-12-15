Выставка «Дед Мороз как у бабушки» открылась в пятницу, 15 декабря, в Гороховецком историко-архитектурном музее. Коллекция из 200 фигурок новогодних дедушек принадлежит ковровчанину Сергею

Выставка «Дед Мороз как у бабушки» открылась в пятницу, 15 декабря, в Гороховецком историко-архитектурном музее. Коллекция из 200 фигурок новогодних дедушек принадлежит ковровчанину Сергею Манушину, рассказали в сообществе музея во «ВКонтакте». Собирать Дедов Морозов Сергей начал в 2014 году. Это была мечта его детства. Сергей Манушин, коллекционер (из поста, опубликованного в сообществе музея «ВКонтакте») Для