В четверг, 14 декабря, владимирские спасатели пришли на помощь пенсионерке, проживающей на улице Транспортной в Гусь-Хрустальном.

В четверг, 14 декабря, владимирские спасатели пришли на помощь пенсионерке, проживающей на улице Транспортной в Гусь-Хрустальном. Об этом рассказала ГУ МЧС по 33-му региону.Днём в ведомство позвонили соседи пожилой женщины, которые услышали, как она кричала и звала на помощь.«Сотрудники МЧС в присутствии полиции через балкон первого этажа проникли в квартиру», - говорится в сообщении ведомства.Попав в жилище, спасатели увидели, что пенсионерка упала с кровати, а сама не могла подняться. Женщину аккуратно уложили на постель и вызвали скорую помощь.