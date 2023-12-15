Автовладельцев просят на одну ночь переставить свои машины на другое место, чтобы не мешать снегоуборочной технике. С 20:00 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря чистить снег будут на следующих
<a href="https://33live.ru/novosti/15-12-2023-v-merii-opublikovali-novyj-spisok-ulic-na-kotoryx-segodnya-nochyu-budut-ubirat-sneg.html" target="_blank">В мэрии опубликовали новый список улиц, на которых сегодня ночью будут убирать снег</a> - Автовладельцев просят на одну ночь переставить свои машины на другое место, чтобы не мешать снегоуборочной технике. С 20:00 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря чистить снег будут на следующих
[url=https://33live.ru/novosti/15-12-2023-v-merii-opublikovali-novyj-spisok-ulic-na-kotoryx-segodnya-nochyu-budut-ubirat-sneg.html]В мэрии опубликовали новый список улиц, на которых сегодня ночью будут убирать снег[/url] - Автовладельцев просят на одну ночь переставить свои машины на другое место, чтобы не мешать снегоуборочной технике. С 20:00 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря чистить снег будут на следующих