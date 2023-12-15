Автовладельцев просят на одну ночь переставить свои машины на другое место, чтобы не мешать снегоуборочной технике. С 20:00 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря чистить снег будут на следующих

Автовладельцев просят на одну ночь переставить свои машины на другое место, чтобы не мешать снегоуборочной технике. С 20:00 15 декабря до 7 часов утра 16 декабря чистить снег будут на следующих улицах: ул. Юбилейная (от ул. Жуковского до Суздальского проспекта и обратно);ул. Красная (от ул. Диктора Левитана до ул. Большой проезд);ул. Офицерская (от ул. Диктора