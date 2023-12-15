Новые объекты появятся на Стандартной и Воронежской улице.

Новые объекты появятся на Стандартной и Воронежской улице.Власти Москвы активно работают над развитием спортивной сферы. С2011 года за счет города и инвесторов в столице построили огромное количество различных спортивных объектов, а количество москвичей, занимающихся спортом, вырослоболее чем в два раза.Так, в Алтуфьевском районе появится новый спортивно-досуговый центр с бассейном. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что объект площадью до 4,5 тысячи квадратных метров возведет инвестор, определенный по результатам торгов.Договор аренды земельного участка площадью0,29 гектара заключен с компанией на четыре года и 10 месяцев, уточнил глава ведомства. Спортивный объект будет построен на Стандартной улице, в районе со сложившейся застройкой. Там расположены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, рядом проходит Алтуфьевское шоссе.С момента подписания договора у инвестора будет 28 месяцев, чтобы получить разрешение на строительство. Закончить нулевой цикл работ он должен будет через 15 месяцев.Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Зябликово также сможет построить инвестор. Участок площадью 0,32 гектара находится рядом с тремя густонаселенными микрорайонами.Его будущий арендатор будет определен по результатам электронных торгов. Инвестор в течение четырех лет и 10 месяцев должен будет возвести здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров."Из них 3,3 тысячи квадратных метров отводится под физкультурно-оздоровительный комплекс, еще 1,5 тысячи квадратных метров могут занять магазины, офисы или другие коммерческие объекты", – Максим Гаман.Земельный участок располагается на Воронежской улице. Потенциальные инвесторы, желающие взять его в аренду, должны отправить заявки до 22 января 2024 года. 25 января пройдет аукцион.Заниматься спортом москвичи также могут в новом парке на юге столицы, где целый спортивный кластер. Парк находится в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки, недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово".Центральными элементами спортивной зоны стали пять футбольных полей. Также в парке появились зоны для занятий паркуром и воркаутом, силовых упражнений, развития координации и равновесия и многое другое.