Более чем 100 столичных маршрутов уже обслуживают свыше 1300 единиц экологически чистого транспорта.

Более чем 100 столичных маршрутов уже обслуживают свыше 1300 единиц экологически чистого транспорта.Столичные власти продолжают работы по переводу дорожно-транспортной системы города на экологически чистый общественный транспорт. В частности, они расширяют парка инновационных электробусов, более 1300 единиц которых уже обслуживают москвичей.Данный вид городского наземного транспорта можно встретить на сотне с лишним маршрутах. Их числа регулярно увеличивается, потому что растет и столичный парк экологически чистого транспорта. Совокупно доконца 2024 года в Москву поставят 1,2 тысячи электробусов, что станет крупнейшей в Европе закупкой.Жители столицы уже обратили внимание, что новые маршруты электробусов с июля начали появляться практически каждую неделю. Данный вид общественного транспорта в первую очередь запускают на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях.На днях на улицы Москвы вышли дополнительные единицы электротранспорта отечественного производства. Об рассказал заместитель главы города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов."Мы расширяем сеть городского электрического транспорта по поручению Сергея Собянина. За два дня — 9 и 11 декабря – электробусы вышли на три маршрута, а 12 декабря выйдут еще на один", – отметил заммэра.Так, с 9 декабря электробусы заменили автобусы полностью на маршруте №807 и частично на маршрут №104 западе столицы. С 11 декабря они вышли на маршруте №142 на юго-западе. А завтра, 12 декабря, начнут обслуживать пассажиров на маршруте №974 на востоке Москвы. В будни на данных направлениях совершается 15 тысяч поездок.Кроме того, электробусы теперь курсируют и на магистральном . Сейчас они обслуживают москвичей совместно с автобусами, однако в будущем полностью заменят их.Данный маршрут тянется от Рижского вокзала через центр города до станции ЗИЛ МЦК. Каждый будний день пассажиры совершают по нему более 11 тысяч поездок.В целом с начала года властям города удалось улучшили или организовать почти 30 маршрутов рядом c 14 новыми жилыми комплексами. На них в будние дни совершается свыше 82 тысяч поездок."Мы стремимся обеспечить всех горожан комфортным и безопасным городским транспортом", – Максим Ликсутов.