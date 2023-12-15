Правоохранители требуют от подрядчика, взявшегося провести капитальный ремонт крыши дома №106 по улице Октябрьской в Муроме, выполнить свои обязательства и закончить работы.

Правоохранители требуют от подрядчика, взявшегося провести капитальный ремонт крыши дома №106 по улице Октябрьской в Муроме, выполнить свои обязательства и закончить работы. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму свыше 8,3 млн рублей. Подрядчик должен был сдать объект 1 декабря текущего года, однако 4 декабря работы не были завершены.«По результатам проверки прокурором индивидуальному предпринимателю внесено представление, подрядчиком работы активизированы», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.