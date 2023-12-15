Об этом рассказали в региональном правительстве.

В пяти районах Владимирской области выявили 28 заражений корью. Об этом рассказали в региональном правительстве.Так, всплеск заражений найден в Александровском, Кольчугинском, Ковровском, Киржачском и самом Владимирском районе. Но, как сообщает само правительство, на начало октября зарегистрированных заболевших корью – нет.Как пояснил Владимир Путин на своей прямой линии, вспышка заболеваний корью связана с иммигрантами из Украины. Иммунизации к этой болезни у них нет.